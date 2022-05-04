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33 минуты назад

Умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич

Александр Котлеткин

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич скончался ночью 4 мая в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Euroradio со ссылкой на его жену.

1/11 Народный депутат СССР Станислав Шушкевич выступает на митинге, посвященном Чернобылю и выживанию белорусской нации, 1989 год
Фото: РИА Новости
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2/11 Выступление I заместителя Председателя верховного Совета Белоруссии Станислава Станиславовича Шушкевича, 1991 год
Фото: РИА Новости
3/11 Шушкевич С., Горбачев М.С. и Ельцин Б.Н. объявляют журналистам о создании Союза суверенных государств, 1991 год
Фото: ТАСС
4/11 Председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич. Встреча глав государств, членов Содружества Независимых Государств (СНГ) на итоговой пресс-конференции в Минске, 1991 год
Фото: РИА Новости
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5/11 Председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, 1991 год
Фото: ТАСС
6/11 Президент России Борис Николаевич Ельцин и Председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич (слева) после подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), 1991 год
Фото: РИА Новости
7/11 Президент РФ Борис Ельцин и председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич направляются в штаб-квартиру СНГ, 1991 год
Фото: ТАСС
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8/11 Встреча глав государств Содружества Независимых Государств в Москве, 1992 год
Фото: РИА Новости
9/11 Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич принимает участие в Международной конференции "Президент Б.Н.Ельцин и новая Россия", 2011 год
Фото: РИА Новости
10/11 Политик Станислав Шушкевич в своей квартире во время интервью информационному агентству ТАСС по случаю 25-й годовщины подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (Беловежского соглашения), 2016 год
Фото: ТАСС
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11/11 Политик Станислав Шушкевич на IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для Большой Европы", 2018 год
Фото: ТАСС

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. Его отец - Станислав Петрович Шушкевич, поэт и прозаик, автор стихов и рассказов для детей на русском и белорусском языках. Был дважды репрессирован в 1937 и 1949 годах. Мать - Елена Людвиковна Романовская, писательница и переводчица, работала учительницей.

В 1956 году Станислав Шушкевич окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета. В 1970 году получил степень доктора физико-математических наук.

До 1990 года работал в Белорусском госуниверситете, где занимал должности доцента, профессора, заведующего кафедрой ядерной физики, проректора по научной работе.

В 1989-1991 годах - депутат Верховного Совета СССР

25 августа 1991 года Станислав Шушкевич был назначен и. о. председателя ВС БССР вместо поддержавшего путч Николая Дементея.

7-8 декабря 1991 года на встрече с президентами РСФСР и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Союза Независимых Государств (СНГ).

В январе 1994 года на заседании Верховного совета председатель временной антикоррупционной комиссии парламента Александр Лукашенко обвинил спикера парламента Станислава Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а председателя правительства Вячеслава Кебича назвал главой "промосковской мафии". В итоге 26 января Верховный совет провел голосование о доверии председателю парламента и премьеру республики. Кебич сохранил должность, а Шушкевич был снят с поста спикера.

После отставки и до прекращения полномочий ВС XII созыва 9 января 1996 года он оставался депутатом парламента.

В 1998-2018 годах являлся председателем оппозиционной партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", с ноября 2018 года - почетный председатель партии.

Общество,Фото,Вячеслав Кебич,Елена Романовская,Станислав Шушкевич,Борис Ельцин,Александр Лукашенко,Леонид Кравчук,
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