Умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич скончался ночью 4 мая в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Euroradio со ссылкой на его жену.

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске. Его отец - Станислав Петрович Шушкевич, поэт и прозаик, автор стихов и рассказов для детей на русском и белорусском языках. Был дважды репрессирован в 1937 и 1949 годах. Мать - Елена Людвиковна Романовская, писательница и переводчица, работала учительницей.

В 1956 году Станислав Шушкевич окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета. В 1970 году получил степень доктора физико-математических наук.

До 1990 года работал в Белорусском госуниверситете, где занимал должности доцента, профессора, заведующего кафедрой ядерной физики, проректора по научной работе.

В 1989-1991 годах - депутат Верховного Совета СССР

25 августа 1991 года Станислав Шушкевич был назначен и. о. председателя ВС БССР вместо поддержавшего путч Николая Дементея.

7-8 декабря 1991 года на встрече с президентами РСФСР и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Союза Независимых Государств (СНГ).

В январе 1994 года на заседании Верховного совета председатель временной антикоррупционной комиссии парламента Александр Лукашенко обвинил спикера парламента Станислава Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а председателя правительства Вячеслава Кебича назвал главой "промосковской мафии". В итоге 26 января Верховный совет провел голосование о доверии председателю парламента и премьеру республики. Кебич сохранил должность, а Шушкевич был снят с поста спикера.

После отставки и до прекращения полномочий ВС XII созыва 9 января 1996 года он оставался депутатом парламента.