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4 часа назад

Лучшие роли Сергея Карякина

Газета.Ru

Российский актер театра и кино Сергей Карякин умер на 51-м году жизни, сообщила в соцсетях его коллега, актриса Елена Ксенофонтова. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Рак языка актеру диагностировали уже в запущенной, четвертой, стадии.

1/10 Сергей Карякин в кадре из сериала «Чужие и близкие» (2016)
Фото: ТВ Центр
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2/10 Сергей Карякин в кадре из сериала «В круге первом» по роману А. И. Солженицына (2006)
Фото: Вера
3/10 Кадр из сериала «Высший пилотаж» (2009)
Фото: Alfa Media
4/10 Кадр из фильма «Сверчок за очагом» (2001)
Фото: Студия Глобус
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5/10 Кадр из сериала «Сорок третий номер...» (2009)
Фото: Гераплат
6/10 Кадр из фильма «День отчаяния» (2010)
Фото: НТВ
7/10 Кадр из сериала «Другие» (2019)
Фото: Киностудия Маркес
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8/10 Кадр из сериала «Опасное заблуждение» (2015)
Фото: Марс Медиа
9/10 Сергей Карякин (слева) в кадре из сериала «Нюхач-2» (2015)
Фото: Pronto Film
10/10 Сергей Карякин (1972-2022)
Фото: kino-teatr.ru

Карякин родился в 1972 году в Томске. После школы поступил на режиссерский факультет культпросветучилища, но не завершил обучение и переехал в Москву. В 1997-м окончил актерский факультет школы-студии МХАТ (курс Авангарда Леонтьева). В разные годы служил в Московском новом драматическом театре, Московском театре имени Гоголя и в театре «Амадей».

Дебютом актера в кино стала роль Алеши в популярном телесериале «Мелочи жизни». Также он запомнился зрителям ролями в сериалах «Высший пилотаж», «Бедная Настя», «Ключи от бездны» и полнометражных фильмах «Атлантида», «Сверчок за очагом».

В 2006 году состоялась премьера «В круге первом» – сериала Глеба Панфилова. Картина стала первой масштабной экранизацией произведения Александра Солженицына, сценарий написал сам автор. Карякин исполнил роль Дмитрия Сологдина

Общество,Фото,Елена Ксенофонтова,Глеб Панфилов,Александр Солженицын,Сергей Карякин,
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