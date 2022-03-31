Как выглядит жилье Зеленского в Крыму

Квартира Зеленского в Крыму попадет в список имущества, подлежащего национализации. Об этом сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.

1/7 Квартира Зеленского в Крыму попадет в список имущества, подлежащего национализации. Об этом сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве Фото: deluxe-estate.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Как стало известно Teleprogramma.pro, квартира Зеленского находится в элитном ЖК «Император» по соседству с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российских императоров Александра II и Николая II Фото: deluxe-estate.com 3/7 Санаторий «Ливадия», славится современным медицинским оборудованием, водолечебницей с морскими, хвойными, родоновыми ваннами, тренажёрными залами, теннисными кортами. В 400-метрах от ЖК находится один из самых лучших пляжей в районе Большой Ялты Фото: deluxe-estate.com 4/7 Вся придомовая территория дома, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Покой жителей комплекса обеспечивает собственная служба безопасности Фото: deluxe-estate.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В холле для жильцов также работают сотрудники службы-reception. На крыше дома есть рекреационная зона с великолепным панорамным видом на море, горы и Ливадийский дворец Фото: deluxe-estate.com 6/7 По данным СМИ, элитная квартира записана на жену президента Украины Елену Зеленскую. Супруги приобрели недвижимость в Крыму в 2013 году за 164 тысячи долларов и до сих пор исправно оплачивали счета Фото: deluxe-estate.com 7/7 В 2018 году Зеленский выставил жилье на продажу за 51 миллион рублей, но покупателей так и не нашлось Фото: deluxe-estate.com

Как стало известно Teleprogramma.pro, квартира Зеленского находится в элитном ЖК «Император» по соседству с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российских императоров Александра II и Николая II.

Санаторий «Ливадия», славится современным медицинским оборудованием, водолечебницей с морскими, хвойными, родоновыми ваннами, тренажёрными залами, теннисными кортами. В 400-метрах от ЖК находится один из самых лучших пляжей в районе Большой Ялты.

Вся придомовая территория дома, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Покой жителей комплекса обеспечивает собственная служба безопасности.

В холле для жильцов также работают сотрудники службы-reception. На крыше дома есть рекреационная зона с великолепным панорамным видом на море, горы и Ливадийский дворец.

По данным СМИ, элитная квартира записана на жену президента Украины Елену Зеленскую. Супруги приобрели недвижимость в Крыму в 2013 году за 164 тысячи долларов и до сих пор исправно оплачивали счета.