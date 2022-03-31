Как выглядит жилье Зеленского в Крыму

Квартира Зеленского в Крыму попадет в список имущества, подлежащего национализации. Об этом сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.
Как стало известно Teleprogramma.pro, квартира Зеленского находится в элитном ЖК «Император» по соседству с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российских императоров Александра II и Николая II.
Санаторий «Ливадия», славится современным медицинским оборудованием, водолечебницей с морскими, хвойными, родоновыми ваннами, тренажёрными залами, теннисными кортами. В 400-метрах от ЖК находится один из самых лучших пляжей в районе Большой Ялты.
Вся придомовая территория дома, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Покой жителей комплекса обеспечивает собственная служба безопасности.
В холле для жильцов также работают сотрудники службы-reception. На крыше дома есть рекреационная зона с великолепным панорамным видом на море, горы и Ливадийский дворец.
По данным СМИ, элитная квартира записана на жену президента Украины Елену Зеленскую. Супруги приобрели недвижимость в Крыму в 2013 году за 164 тысячи долларов и до сих пор исправно оплачивали счета.
В 2018 году Зеленский выставил жилье на продажу за 51 миллион рублей, но покупателей так и не нашлось.