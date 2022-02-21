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Эпидемиолог предупредила о возрастающем риске инфарктов и инсультов после коронавируса

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, все чаще сталкиваются с тяжелыми последствиями, такими как болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, развиваются инсульты и инфаркты, и человек впоследствии умирает. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (Роспотребнадзор) Татьяна Руженцова.

«При смерти пациента, перенесшего COVID-19 2-3 месяца назад, сложно определить, стало ли это причиной поражения сосудов, или это произошло бы и без заражения. Но, по данным ученых Вашингтонского университета, в течение года после перенесенной коронавирусной инфекции риск тромботических осложнений возрастает в 2-3 раза, риск инфаркта — на 63%, инсульта — на 52%», — рассказала Руженцова в интервью «Российской газете».

Изменились правила выдачи ковид-сертификатов

Граждане России теперь смогут получать сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, сообщает РИА Новости. В начале февраля текущего года на интернет-портале правовой информации опубликовали соответствующий приказ Министерства здравоохранения России.

Как следует из документа, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против коронавируса нового типа, факте перенесенного заболевания, вызванного вирусом, либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к COVID-19 не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Результаты теста на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории.

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 80 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку. Его наличие свидетельствует о том, что организм уже встречался с вирусом.

Как сообщил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, лаборатория ведет статистический подсчет наличия антител у граждан страны с 18 мая 2020 года. В настоящее время выполнено более 4,2 миллиона таких исследований. «Более 80% людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае, имеют антитела», — сказал медик.

Иммунолог рассказала об осложнении после COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью информационному агентству URA.RA рассказал об осложнении, которое может возникнуть на фоне перенесенного COVID-19. По словам медика, среди постковидных симптомов может наблюдаться проблема с давлением.

«Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID — это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса», — объяснил Крючков.

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