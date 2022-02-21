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42 минуты назад

В Роспотребнадзоре назвали смертельные последствия коронавируса

Ura.Ru

Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, все чаще сталкиваются с тяжелыми последствиями, такими как болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, развиваются инсульты и инфаркты, и человек впоследствии умирает. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (Роспотребнадзор) Татьяна Руженцова.

В Роспотребнадзоре назвали смертельные последствия коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При смерти пациента, перенесшего COVID-19 2-3 месяца назад, сложно определить, стало ли это причиной поражения сосудов, или это произошло бы и без заражения. Но, по данным ученых Вашингтонского университета, в течение года после перенесенной коронавирусной инфекции риск тромботических осложнений возрастает в 2-3 раза, риск инфаркта — на 63%, инсульта — на 52%», — рассказала Руженцова в интервью «Российской газете».

Она отметила, что аналогичные данные были получены в результате исследований в институте эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского.

«У 15% пациентов после завершения основного курса лечения, через месяц от начала заболевания остаются и прогрессируют признаки поражения сосудов», — добавила специалист.

При этом после штамма «Омикрон» таких осложнений наблюдается все меньше. Их почти нет у привитых от коронавирусной инфекции граждан.

Ранее норвежские ученые перечислили восемь симптомов штамма «Омикрон» у привитых. По данным исследователей, во время болезни у них наблюдаются кашель, насморк, усталость, боль в горле, головные и мышечные боли, пишет «Национальная служба новостей». Также у таких пациентов появляются лихорадка и чихание, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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