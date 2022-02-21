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1 час назад

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%

Елена Прошина

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 80 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку. Его наличие свидетельствует о том, что организм уже встречался с вирусом.

Уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, лаборатория ведет статистический подсчет наличия антител у граждан страны с 18 мая 2020 года. В настоящее время выполнено более 4,2 миллиона таких исследований.

«Более 80% людей по всей стране тем или иным способом проиммунизированы от коронавируса — либо провакцинированы, либо переболели, но в любом случае, имеют антитела», — сказал медик.

По его словам, «омикроном» болеют очень много, но при этом относительно немногие попадают в стационар и еще меньше смертельных исходов.

«Это коррелирует с нашими данными — 80% россиян имеют иммунную защиту», — отметил Поздняков.

«Да, люди болеют, но болеют легче, на амбулаторном этапе, и не попадают в стационар и тем более не умирают. Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря из всех сдавших в лабораториях по всей стране процент стал уже более 80%. При этом, важно, что сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и не болевших, но привитых», — подчеркнул врач.

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