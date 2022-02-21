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45 минут назад

Изменились правила выдачи ковид-сертификатов

Елена Прошина

Граждане России теперь смогут получать сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, сообщает РИА Новости.

Изменились правила выдачи ковид-сертификатов
Фото: ТАССТАСС

В начале февраля текущего года на интернет-портале правовой информации опубликовали соответствующий приказ Министерства здравоохранения России. Как следует из документа, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против коронавируса нового типа, факте перенесенного заболевания, вызванного вирусом, либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к COVID-19 не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Результаты теста на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории.

Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Если у человека был подтвержденный методом ПЦР коронавирус, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.

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