Пока вы в маске: главная особенность пандемии коронавируса

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Названа главная особенность пандемии коронавируса

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко в беседе с Ura.ru назвал главную особенность COVID-19 от всех пандемий, которые раньше были распространены в мире. Он отметил, что в случае нынешней эпидемии одной лишь вакцинации оказалось недостаточно.

«Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиту. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет», — заявил вирусолог.

Израильские ученые заявили, что страдающие от ожирения лучше защищены от повторного заражения коронавирусом

Люди с ожирением, которые перенесли коронавирус, лучше защищены от повторных заражений, чем переболевшие COVID-19 с избыточным и нормальным весом. Об этом заявили ученые израильского медицинского центра "Шиба", передает РИА "Новости". Они провели исследование, которое продемонстрировало, что, хотя со временем количество антител уменьшается как у ранее переболевших, так и у вакцинированных, показатели антител улучшаются у первых, а не у вторых.

"Качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации", — указали специалисты.

Также они обнаружили взаимосвязь лишнего веса и антител: переболевшие коронавирусной инфекцией и страдающие от ожирения пациенты обладали "более высоким и устойчивым иммунным ответом, защитой" по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.

Врач рассказал, «проводником» каких болезней служит COVID-19

Коронавирусная инфекция может стать «проводником» для других заболеваний из-за нарушений в работе иммунной системы и общей слабости организма.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский. В частности, повышенная влажность кожи от пота при высокой температуре открывает дорогу таким заболеваниям как грипп, респираторная вирусная пневмония, аденовирусная инфекция, пояснил доктор. Кроме того, коронавирус может стать проводником для хронических недугов. Например, из-за ослабления нервной системы и иммунитета могут обостриться имеющиеся аутоиммунные заболевания, отметил Серебрянский.

Кардиолог рассказал о новом последствии COVID-19

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что коронавирус стал вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой у здоровых пациентов.

Об этом медик рассказал в интервью Ura.ru. Конев отметил, что ранее среди последствий COVID-19 выделяли только бронхолегочные поражения, однако вирус стал поражать все органы в организме человека. Он заявил о новом проявлении болезни и предупредил о возможных проблемах с сердцем даже у абсолютно здоровых людей, а не только у пациентов с патологиями.

Эпидемиолог: COVID-19 грозит вызвать задержку в развитии у детей