Израильские ученые заявили, что страдающие от ожирения лучше защищены от повторного заражения коронавирусом

Люди с ожирением, которые перенесли коронавирус, лучше защищены от повторных заражений, чем переболевшие COVID-19 с избыточным и нормальным весом. Об этом заявили ученые израильского медицинского центра "Шиба", передает РИА "Новости".

Они провели исследование, которое продемонстрировало, что, хотя со временем количество антител уменьшается как у ранее переболевших, так и у вакцинированных, показатели антител улучшаются у первых, а не у вторых.

"Качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации", — указали специалисты.

Также они обнаружили взаимосвязь лишнего веса и антител: переболевшие коронавирусной инфекцией и страдающие от ожирения пациенты обладали "более высоким и устойчивым иммунным ответом, защитой" по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.

Ранее коллектив ученых из США, Германии и Швейцарии выяснил, что коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, и COVID-19 вызывает ее воспаление.

До этого южнокорейские специалисты заявили, что сочетание диабета, гипертонии и ожирения в 11,48 раз увеличивает риск развития болезни Альцгеймера.