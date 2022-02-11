Раскрыта опасность COVID-19 для младенцев

Если женщина перенесла заболевание коронавирусом во время беременности, то у ребенка в 20% случаев может возникнуть замедление в психическом и физическом развитии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.
По его словам, последствия могут быть нивелированы, если вовремя обратить внимание на проблему.
«Доказано, что коронавирус вызывает изменение в плаценте. И когда женщина заболевает коронавирусом во время беременности, происходит нарушение плацентарного кровообращения. В результате поступает меньше кислорода и может происходить задержка темпов развития. Замедление темпов развития — как психического, так и физического — у таких детей абсолютно четко прослеживается в 20% случаев», — заявил эксперт.
Отмечается, что последствий можно избежать. Для этого нужно вовремя начать проходить реабилитацию. Как отметил ученый, у детей раннего возраста, которые сами переболели COVID-19, самым частым осложнением является синдром Кавасаки.
Первично заболевание протекает бессимптомно. Спустя две-три недели у ребенка повышается температура до 39-40 градусов, поражаются несколько органов и систем, что может привести к реанимации.