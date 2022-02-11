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52 минуты назад

Названа главная особенность пандемии коронавируса

Lenta.ru

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко в беседе с Ura.ru назвал главную особенность COVID-19 от всех пандемий, которые раньше были распространены в мире. Он отметил, что в случае нынешней эпидемии одной лишь вакцинации оказалось недостаточно.

Названа главная особенность пандемии коронавируса
Фото:  Pixabay Pixabay

«Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиту. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет», — заявил вирусолог.

Он выразил уверенность в том, что различные новые штаммы коронавируса еще продолжат появляться, благодаря чему у людей появится групповой коллективный иммунитет, который в сочетании с вакциной обеспечит невосприимчивость к доминирующим вариантам инфекции. Специалист подчеркнул, что пандемий, подобных нынешней, не было за все время существования человечества.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что коронавирус стал вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой у здоровых пациентов. Конев отметил, что ранее среди последствий COVID-19 выделяли только бронхолегочные поражения, однако вирус стал поражать все органы в организме человека.

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