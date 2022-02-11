Главные роли Евгении Брик

Актриса Евгения Брик умерла от болезни в возрасте 40 лет. Об этом в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

1/11 Актриса Евгения Брик умерла от болезни в возрасте 40 лет. Об этом в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Кадр из к\ф "Оттепель" (2013) Фото: Kino-teatr.ru 3/11 Кадр из к\ф Географ глобус пропил (2013) Фото: kino-teatr.ru 4/11 Кадр из к\ф "Не покидай меня" (2014) Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Кадр из к\с "Вызов-1" (2005) Фото: Kino-teatr.ru 6/11 Кадр из к\ф "Москва никогда не спит" (2014) Фото: Kino-teatr.ru 7/11 Кадр из к\ф "Стиляги" (2008) Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 Кадр из к\ф "Бомба" (2020) Фото: Kino-teatr.ru 9/11 Кадр из к\ф "Оптимисты" (2017) Фото: Kino-teatr.ru 10/11 Кадр из к\ф "Ёлки 1914" (2014) Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Кадр из к\с "Адаптация-2" (2019) Фото: Kino-teatr.ru

Евгения Хиривская родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик в качестве сценического псевдонима.

В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в фильмах «Тиски», «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Одесса», «Бомба», а также в множестве других отечественных фильмах и сериалах.