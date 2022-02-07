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33 минуты назад

Мастер фото. Как Ева Браун покорила сердце Гитлера

Ева Браун появилась на свет в Мюнхене 6 февраля 1912 года. С лидером национал-социалистов она познакомилась в октябре 1929-го, когда ей было всего 17. 40-летний Гитлер зашел в фотомастерскую Генриха Гофмана, в которой уже около месяца работала Ева Браун. Сама она при первой встрече даже не поняла, с кем именно пообщалась в тот вечер.

1/12 Ева Браун, недатированная фотография
Фото: bild/Getty Images
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2/12 Ева Браун (крайняя справа) со своими родителями Фрицем и Франциской Браун и сестрами Ильзе и Маргаритой, 1940 год
Фото: Galerie Bilderwelt/Getty Images
3/12 Адольф Гитлер и Ева Браун в своем доме в Берхтесгадене, недатированная фотография
Фото: U.S. Army Signal Corps/AP
4/12 Ева Браун, приблизительно 1940 год
Фото: Keystone/Getty Images
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5/12 Ева Браун во время купания в озере. Фотография сделана Адольфом Гитлером
Фото: Archivio GBB/Reuters
6/12 Ева Браун с Адольфом Гитлером за обедом, недатированная фотография
Фото: Bettmann/Getty Images
7/12 Ева Браун, 1944 год
Фото: AP
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8/12 Ева Браун с племянницей, приблизительно 1942 год
Фото: AP
9/12 Адольф Гитлер и Ева Браун на свадьбе друзей
Фото: bild/Getty Images
10/12 Ева Браун позирует в баварском костюме. Фотография сделана Адольфом Гитлером, 1930-е гг.
Фото: Archivio GBB/Reuters
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11/12 Адольф Гитлер и Ева Браун с ребенком, приблизительно 1940 год
Фото: Keystone/Getty Images
12/12 Ева Браун, 1944 год
Фото: bild/Getty Images

Между Гитлером и Евой Браун сразу возникла взаимная симпатия, и с этого времени при каждом визите в фотоателье фюрер осыпал девушку комплиментами, целовал ей руки, дарил цветы, шоколадки и безделушки. Иногда он приглашал ее на обед или на пикник за город, в кино или оперный театр. На несовершеннолетнюю Еву демонстративные ухаживания известного политического деятеля производили неизгладимое впечатление.

Все годы дальнейших отношений Ева Браун была в статусе сожительницы Гитлера, и только в ночь на 29 апреля 1945 года состоялась церемония их бракосочетания в бункере, где они скрывались от бомбежек Берлина. Уже на следующий день, 30 апреля, они совершили самоубийство, а их тела сожгли в саду рейхсканцелярии.

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