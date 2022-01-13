В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
21 минуту назад

Пока вы в маске: найден способ предотвратить заражение COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Американские ученые: Конопля может предотвратить заражение коронавирусом

Американские ученые провели исследование и выяснили, что находящиеся в конопле посевной вещества могут предотвращать проникновение коронавируса в клетки. О работе говорится в статье, опубликованной в Journal of Natural Products. Давно известно, что конопля – ценный источник клетчатки, которую можно использовать при изготовлении пищевых продуктов, а также как корм для животных. В этом растении также содержатся экстракты и соединения, которые добавляют в косметику, лосьоны для тела и БАДы. Сотрудники Университета Орегона решили проверить, как это растение влияет на ковид. Биологи выяснили, что две каннабиноидные кислоты связываются с белком-шипом SARS-CoV-2 и тем самым блокируют процесс заражения. Речь идет о каннабигероловой кислоте(CBGA) и каннабидиоловой кислоте (CBDA). Белок-шип – это та же лекарственная мишень, которая используется в вакцинах против коронавирусной инфекции, а также для терапии с помощью антител.

Читать новость полностью

Иммунолог спрогнозировал тяжесть новой волны COVID-19 в России

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России при повсеместном распространении омикрон-штамма будет тяжелее дельты. Так спрогнозировал ситуацию с COVID-19 иммунолог Николай Крючков, сообщает радио Sputnik. «Думаю, что волна для России будет не менее тяжелая, чем дельта, а, скорее всего, даже более тяжелая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжелой по смертности», — предположил Крючков. По его словам, в ближайшие две недели увеличится число исследований и выяснится, что большая часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга инфицированы омикрон-штаммом.

Читать новость полностью

Гинцбург назвал сроки поступления в оборот вакцины для подростков

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков. По его словам, это должно случиться на следующей неделе, сообщает РИА Новости. «Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — подчеркнул учёный. «Спутник М», он же «Гам-КОВИД-Вак М», является первой отечественной вакциной для подростков 12–17 лет, которую в ноябре зарегистрировал Минздрав России.

Читать новость полностью

Иммунолог: «омикрон» станет последней мутацией COVID-19

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может стать последней мутацией вируса перед тем, как уйти в другую популяцию. Таким мнением поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он отметил, что «омикрон» является предвестником того, что вирус уйдет из человеческой популяции в какую-то другую. «Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться», — объяснил Жемчугов в беседе с ТАСС.

Читать новость полностью

Врач рассказал о способности «омикрона» заражать за раз до 100 человек

Штамм коронавируса "омикрон" может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет. Такое мнение в четверг выразил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу "Москва-24". "Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу", - сказал он. Болибок подчеркнул, что "омикрон" превзошел корь по контагиозности.

Читать новость полностью

Общество,Видео,Владимир Болибок,Владислав Жемчугов,Александр Гинцбург,Николай Крючков,Минздрав РФ,ИА Sputnik,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители