Пока вы в маске: найден способ предотвратить заражение COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Американские ученые: Конопля может предотвратить заражение коронавирусом

Американские ученые провели исследование и выяснили, что находящиеся в конопле посевной вещества могут предотвращать проникновение коронавируса в клетки. О работе говорится в статье, опубликованной в Journal of Natural Products. Давно известно, что конопля – ценный источник клетчатки, которую можно использовать при изготовлении пищевых продуктов, а также как корм для животных. В этом растении также содержатся экстракты и соединения, которые добавляют в косметику, лосьоны для тела и БАДы. Сотрудники Университета Орегона решили проверить, как это растение влияет на ковид. Биологи выяснили, что две каннабиноидные кислоты связываются с белком-шипом SARS-CoV-2 и тем самым блокируют процесс заражения. Речь идет о каннабигероловой кислоте(CBGA) и каннабидиоловой кислоте (CBDA). Белок-шип – это та же лекарственная мишень, которая используется в вакцинах против коронавирусной инфекции, а также для терапии с помощью антител.

Иммунолог спрогнозировал тяжесть новой волны COVID-19 в России

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России при повсеместном распространении омикрон-штамма будет тяжелее дельты. Так спрогнозировал ситуацию с COVID-19 иммунолог Николай Крючков, сообщает радио Sputnik. «Думаю, что волна для России будет не менее тяжелая, чем дельта, а, скорее всего, даже более тяжелая. По заболеваемости точно, по госпитализации — с высокой долей вероятности, и, возможно, более тяжелой по смертности», — предположил Крючков. По его словам, в ближайшие две недели увеличится число исследований и выяснится, что большая часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга инфицированы омикрон-штаммом.

Гинцбург назвал сроки поступления в оборот вакцины для подростков

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков. По его словам, это должно случиться на следующей неделе, сообщает РИА Новости. «Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а ещё ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — подчеркнул учёный. «Спутник М», он же «Гам-КОВИД-Вак М», является первой отечественной вакциной для подростков 12–17 лет, которую в ноябре зарегистрировал Минздрав России.

Иммунолог: «омикрон» станет последней мутацией COVID-19

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может стать последней мутацией вируса перед тем, как уйти в другую популяцию. Таким мнением поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он отметил, что «омикрон» является предвестником того, что вирус уйдет из человеческой популяции в какую-то другую. «Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться», — объяснил Жемчугов в беседе с ТАСС.

Врач рассказал о способности «омикрона» заражать за раз до 100 человек