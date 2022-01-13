Гинцбург анонсировал выпуск в оборот вакцины для подростков

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки поступления в гражданский оборот вакцины для подростков от COVID-19 «Спутник М». Об этом он заявил РИА Новости .

«Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — отметил он.

Ранее на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией сообщалось, что эффективность вакцины против COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» составляет около 93 процентов.