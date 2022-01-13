Ученые нашли способ предотвратить заражение коронавирусом

Американские ученые провели исследование и выяснили, что находящиеся в конопле посевной вещества могут предотвращать проникновение коронавируса в клетки. О работе говорится в статье, опубликованной в Journal of Natural Products. Давно известно, что конопля – ценный источник клетчатки, которую можно использовать при изготовлении пищевых продуктов, а также как корм для животных. В этом растении также содержатся экстракты и соединения, которые добавляют в косметику, лосьоны для тела и БАДы.

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Сотрудники Университета Орегона решили проверить, как это растение влияет на ковид. Биологи выяснили, что две каннабиноидные кислоты связываются с белком-шипом SARS-CoV-2 и тем самым блокируют процесс заражения. Речь идет о каннабигероловой кислоте(CBGA) и каннабидиоловой кислоте (CBDA). Белок-шип – это та же лекарственная мишень, которая используется в вакцинах против коронавирусной инфекции, а также для терапии с помощью антител.