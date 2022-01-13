Иммунолог: «омикрон» станет последней мутацией COVID-19

— Я еще год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться, — объяснил Жемчугов в беседе с ТАСС.