Перед началом нового года еще раз вспомним людей, которые ушли из жизни в текущем. Главные утраты 2021 года в галерее «Рамблера».

1/18 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский. 21 декабря 2020 года у режиссера диагностировали заражение коронавирусом. Через шесть дней его госпитализировали, а ещё через два перевели в реанимацию. 7 января Грачевского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/18 24 января 2021 года в доме на Хорошевском шоссе нашли тело комика и актера Александра Шаляпина. Последние 20 лет актер страдал от алкогольной зависимости Фото: Соцсети 3/18 В начале года с коронавирусной инфекцией в одну из столичных клиник был госпитализирован актер Василий Лановой. 28 января в первой половине дня состояние его состояние резко ухудшилось. Ланового в срочном порядке перевели из палаты в реанимацию. В этот же день знаменитый артист скончался Фото: РИА Новости 4/18 2 февраля из жизни ушел актер из сериала «Бригада» Виталий Альшанский. Вечером 4 февраля Альшанского пришла навестить знакомая. Он не открыл, женщина выяснила, что дверь заперта изнутри, и вызвала полицию. По словам подруги, у актера были проблемы с давлением, но в последнее время он чувствовал себя хорошо Фото: kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/18 18 февраля из жизни ушел народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер умер от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена без сознания. Мягков скончался до приезда врачей. Андрей Мягков наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман» Фото: Kino-teatr.ru 6/18 9 апреля из жизни ушел советский и российский театральный режиссер, актер, продюсер, литератор Рудольф Фурманов. Причиной смерти стал отрыв тромба на фоне осложнений после коронавирусной инфекции. Фурманов снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», сериале «Бандитский Петербург» Фото: РИА Новости 7/18 23 мая 2021 года в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая. Накануне смерти ей диагностировали коронавирус. Шацкая прославилась благодаря роли в культовой постановке «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, а также сыграла в спектакле «А зори здесь тихие…» Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/18 5 июля не стало Владимира Меньшова. Знаменитый актер и кинорежиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Меньшов снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» Фото: ТАСС 9/18 15 июля скончался актер и музыкант Петр Мамонов. Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня. 1 июля супруга музыканта Ольга рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации. 13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис Фото: РИА Новости 10/18 6 сентября умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году. Сыграл яркие роли в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи» Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/18 8 сентября, спасая человека, погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Красноярском крае. На церемонии прощания с министром присутствовали Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин Фото: ТАСС 12/18 23 октября 2021 года в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался режиссер Александр Рогожкин. Рогожкин был создателем культового российского фильма «Особенности национальной охоты» Фото: РИА Новости 13/18 3 ноября от рака скончался 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Последние дни он провел в хосписе Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/18 16 ноября в столичной клинике из жизни ушла 41-летняя телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская. Причиной смерти стало хроническое заболевание - цирроз печени. Болезнь обострилась после заражения коронавирусом Фото: Instagram 15/18 17 ноября в возрасте 58 лет умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Савочкин известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием». С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс» Фото: ТАСС 16/18 Советский и российский актёр Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет в результате осложнений, вызванных COVID-19. Болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем. Артист сыграл более 90 ролей в кино, особенно полюбились публике созданные им образы в комедии «Ширли-Мырли» Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/18 21 ноября, на 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Русланова. Актриса запомнилась зрителю благодаря таким фильмам, как «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Будьте моим мужем». Русланова скончалась после продолжительной болезни, обострившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией Фото: РИА Новости 18/18 5 декабря 2021 не стало кинопродюсера, актера и кинокритика Марка Рудинштейна. Советский и российский кинопродюсер, актер и кинокритик. Рудинштерн был создателем кинофестиваля «Кинотавр» и организатор кинопремии «Золотой овен». 17 ноября 2021 года кинопродюсер был госпитализирован с инфарктом миокарда, позднее у него был диагностирован инсульт Фото: РИА Новости

14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался создатель «Ералаша» Борис Грачевский. 21 декабря 2020 года у режиссера диагностировали заражение коронавирусом. Через шесть дней его госпитализировали, а ещё через два перевели в реанимацию. 7 января Грачевского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозного сна.

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24 января 2021 года в доме на Хорошевском шоссе нашли тело комика и актера Александра Шаляпина. Последние 20 лет актер страдал от алкогольной зависимости.

В начале года с коронавирусной инфекцией в одну из столичных клиник был госпитализирован актер Василий Лановой. 28 января в первой половине дня состояние его состояние резко ухудшилось. Ланового в срочном порядке перевели из палаты в реанимацию. В этот же день знаменитый артист скончался.

2 февраля из жизни ушел актер из сериала «Бригада» Виталий Альшанский. Вечером 4 февраля Альшанского пришла навестить знакомая. Он не открыл, женщина выяснила, что дверь заперта изнутри, и вызвала полицию. По словам подруги, у актера были проблемы с давлением, но в последнее время он чувствовал себя хорошо.

18 февраля из жизни ушел народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер умер от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена без сознания. Мягков скончался до приезда врачей.

Андрей Мягков наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман».

9 апреля из жизни ушел советский и российский театральный режиссер, актер, продюсер, литератор Рудольф Фурманов. Причиной смерти стал отрыв тромба на фоне осложнений после коронавирусной инфекции. Фурманов снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», сериале «Бандитский Петербург».

23 мая 2021 года в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась советская и российская актриса театра и кино Нина Шацкая. Накануне смерти ей диагностировали коронавирус. Шацкая прославилась благодаря роли в культовой постановке «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, а также сыграла в спектакле «А зори здесь тихие…».

5 июля не стало Владимира Меньшова. Знаменитый актер и кинорежиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Меньшов снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

15 июля скончался актер и музыкант Петр Мамонов. Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки в конце июня. 1 июля супруга музыканта Ольга рассказала, что у него обнаружили коронавирус, он находится в реанимации. 13 июля стало известно, что врачи не могут вывести актера из медикаментозного сна. У Мамонова начался сепсис.

6 сентября умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году. Сыграл яркие роли в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи».

8 сентября, спасая человека, погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Трагедия произошла на межведомственных учениях в Красноярском крае. На церемонии прощания с министром присутствовали Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.

23 октября 2021 года в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни скончался режиссер Александр Рогожкин. Рогожкин был создателем культового российского фильма «Особенности национальной охоты».

3 ноября от рака скончался 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Последние дни он провел в хосписе.

16 ноября в столичной клинике из жизни ушла 41-летняя телеведущая и танцовщица Кристина Асмаловская. Причиной смерти стало хроническое заболевание - цирроз печени. Болезнь обострилась после заражения коронавирусом.

17 ноября в возрасте 58 лет умер российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Савочкин известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием». С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс».

Советский и российский актёр Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет в результате осложнений, вызванных COVID-19. Болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем. Артист сыграл более 90 ролей в кино, особенно полюбились публике созданные им образы в комедии «Ширли-Мырли».

21 ноября, на 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Русланова. Актриса запомнилась зрителю благодаря таким фильмам, как «Зимняя вишня», «Собачье сердце», «Будьте моим мужем». Русланова скончалась после продолжительной болезни, обострившейся на фоне заражения коронавирусной инфекцией.