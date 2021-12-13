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42 минуты назад

Как выглядит Мисс Вселенная 2021

21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей конкурса Miss Universe. Об этом сообщает РИА Новости.

21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей конкурса Miss Universe. Об этом сообщает РИА Новости
1/12 21-летняя представительница Индии Харнааз Сандху стала победительницей конкурса Miss Universe. Об этом сообщает РИА Новости
Фото: Instagram
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Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлат — это первый раз, когда победительницу конкурса выбирают в этой стране Сандху получила корону от своей предшественницы Андреа Меса, которая родом из Мексики
2/12 Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлат — это первый раз, когда победительницу конкурса выбирают в этой стране Сандху получила корону от своей предшественницы Андреа Меса, которая родом из Мексики
Фото: Instagram
Сама Харнааз стала третьей гражданский Индии, которая была удостоена этого титула за все время существования конкурса
3/12 Сама Харнааз стала третьей гражданский Индии, которая была удостоена этого титула за все время существования конкурса
Фото: Instagram
Девушка работает администратором, а в свободное время подрабатывает моделью и актрисой
4/12 Девушка работает администратором, а в свободное время подрабатывает моделью и актрисой
Фото: Instagram
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Кроме того, Сандху занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин
5/12 Кроме того, Сандху занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин
Фото: Instagram
Модель интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа
6/12 Модель интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа
Фото: Instagram
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Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлат — это первый раз, когда победительницу конкурса выбирают в этой стране Сандху получила корону от своей предшественницы Андреа Меса, которая родом из Мексики.

Сама Харнааз стала третьей гражданский Индии, которая была удостоена этого титула за все время существования конкурса. Девушка работает администратором, а в свободное время подрабатывает моделью и актрисой.

Кроме того, Сандху занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин. Модель интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.

Второе место заняла представительница ЮАР Лалела Мсване, а третье — Надиа Ферейра из Парагвая.

Общество,Фото,Андреа Меса,
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