Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет. Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунте. Причина смерти уточняется. Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине.

1/11 Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунтеПричина смерти уточняется Фото: kino-teatr.ru 3/11 Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине Фото: kino-teatr.ru 4/11 «Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева Фото: kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Савочкин известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием» Фото: kino-teatr.ru 6/11 С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс» Фото: kino-teatr.ru 7/11 В 2014–2015 годах был ведущим программы «Теория заговора» на Первом канале Фото: kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 9/11 10/11 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева.