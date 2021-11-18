Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет. Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунте. Причина смерти уточняется. Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине.
«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева.
Савочкин известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием». С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». В 2014–2015 годах был ведущим программы «Теория заговора» на Первом канале.