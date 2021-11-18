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Актер из "Ночного дозора" Игорь Савочкин умер в больнице

Александр Котлеткин
31 минуту назад

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет. Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунте. Причина смерти уточняется. Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине.

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет
1/11 Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет
Фото: ТАСС
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Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунтеПричина смерти уточняется
2/11 Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунтеПричина смерти уточняется
Фото: kino-teatr.ru
Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине
3/11 Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине
Фото: kino-teatr.ru
«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева
4/11 «Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева
Фото: kino-teatr.ru
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Савочкин известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием»
5/11 Савочкин известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием»
Фото: kino-teatr.ru
С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс»
6/11 С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс»
Фото: kino-teatr.ru
В 2014–2015 годах был ведущим программы «Теория заговора» на Первом канале
7/11 В 2014–2015 годах был ведущим программы «Теория заговора» на Первом канале
Фото: kino-teatr.ru
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«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева.

Савочкин известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием». С 2000 по 2010 год он работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». В 2014–2015 годах был ведущим программы «Теория заговора» на Первом канале.

Общество,Фото,Игорь Савочкин,Тимур Бекмамбетов,
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