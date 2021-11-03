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Умер актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий

Газета.Ru
38 минут назад

В Москве от рака умер 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Последние дни он провел в хосписе, сообщает Telegram-канал «112».

В Москве от рака умер 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Последние дни он провел в хосписе, сообщает Telegram-канал «112».
1/8 В Москве от рака умер 49-летний актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада». Последние дни он провел в хосписе, сообщает Telegram-канал «112».
Фото: Аватар Фильм
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Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный, прошел обе кампании в Чечне. Несмотря на отсутствие актерского образования, в 2000 году он решил попробовать себя в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Нежный возраст».
2/8 Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный, прошел обе кампании в Чечне. Несмотря на отсутствие актерского образования, в 2000 году он решил попробовать себя в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Нежный возраст».
Фото: Аватар Фильм
Спустя два года он прошел кастинг на роль Шмидта — начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада». Режиссер сериала Алексей Сидоров вспоминал, что когда увидел Гуменецкого, то сразу отметил его брутальный вид, шрам на лице и наголо побритую голову.
3/8 Спустя два года он прошел кастинг на роль Шмидта — начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада». Режиссер сериала Алексей Сидоров вспоминал, что когда увидел Гуменецкого, то сразу отметил его брутальный вид, шрам на лице и наголо побритую голову.
Фото: vk.com
Помимо этих кинолент, Гуменецкий сыграл в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь» и «Экстренный вызов: пропавший пациент». Но ролей ему давали мало, из-за чего он решил вернуться в спецназ.
4/8 Помимо этих кинолент, Гуменецкий сыграл в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь» и «Экстренный вызов: пропавший пациент». Но ролей ему давали мало, из-за чего он решил вернуться в спецназ.
Фото: Аватар Фильм
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В середине 2015 года из-за нехватки денег Гуменецкий пошел на преступление. По версии следствия, он предоставил свой гараж в подмосковном Солнечногорске в качестве склада для хранения наркотиков.
5/8 В середине 2015 года из-за нехватки денег Гуменецкий пошел на преступление. По версии следствия, он предоставил свой гараж в подмосковном Солнечногорске в качестве склада для хранения наркотиков.
Фото: Аватар Фильм
У Гуменецкого нашли 280 кг концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии.
6/8 У Гуменецкого нашли 280 кг концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии.
Фото: kino-teatr.ru
Следователи установили, что он только хранил вещество и не собирался его продавать. В 2016 году на тот момент уже бывшего актера осудили на восемь лет колонии строгого режима.
7/8 Следователи установили, что он только хранил вещество и не собирался его продавать. В 2016 году на тот момент уже бывшего актера осудили на восемь лет колонии строгого режима.
Фото: Аватар Фильм
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На свободу он вышел в апреле этого года по УДО из-за болезни.
8/8 На свободу он вышел в апреле этого года по УДО из-за болезни.
Фото: kino-teatr.ru

Дмитрий Гуменецкий — профессиональный военный, прошел обе кампании в Чечне. Несмотря на отсутствие актерского образования, в 2000 году он решил попробовать себя в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме «Нежный возраст». Спустя два года он прошел кастинг на роль Шмидта — начальника охраны Саши Белого в сериале «Бригада». Режиссер сериала Алексей Сидоров вспоминал, что когда увидел Гуменецкого, то сразу отметил его брутальный вид, шрам на лице и наголо побритую голову. Помимо этих кинолент, Гуменецкий сыграл в эпизодах фильмов «Бумер» и «Магнитные бури», «Правда скрывает ложь» и «Экстренный вызов: пропавший пациент». Но ролей ему давали мало, из-за чего он решил вернуться в спецназ.

В середине 2015 года из-за нехватки денег Гуменецкий пошел на преступление. По версии следствия, он предоставил свой гараж в подмосковном Солнечногорске в качестве склада для хранения наркотиков. У Гуменецкого нашли 280 кг концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. Следователи установили, что он только хранил вещество и не собирался его продавать. В 2016 году на тот момент уже бывшего актера осудили на восемь лет колонии строгого режима.

На свободу он вышел в апреле этого года по УДО из-за болезни.

Общество,Фото,Дмитрий Гуменецкий,Алексей Сидоров,ФСИН,
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