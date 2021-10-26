Пока вы в маске: биолог объяснила отсутствие коллективного иммунитета к COVID

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Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19

Низкие темпы вакцинации и ревакцинации в России, а также изменчивость коронавируса являются основными причинами, почему в стране до сих пор не сформирован так называемый коллективный иммунитет к COVID-19. Таким мнением поделилась профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. По ее словам, специалисты рассчитывали, что с введением в массовый оборот вакцины от COVID-19, в обществе удастся сформировать коллективный иммунитет, но темпы вакцинации оказались ниже ожидаемого. "Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации", - заявила Баранова РИА Новости.

В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае могут отказать в QR-коде после COVID-19

Для появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники, поэтому не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг, пояснила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова. Она заявила, что «сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз», так как «диагноз ставит врач», и чтобы появилась отметка на Госуслугах, нужно «обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», передает портал Myslo. Отмечается, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Форму сертификата о вакцинации утвердил Минздрав России. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовй информации. Приказ вступит в силу с 8 ноября. Полученные до этого момента сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года. В сертификате о вакцинации будут отражены ФИО привитого, дата его рождения, пол, адрес места жительства и дата создания документа. В также в сертификате будет размещён QR-код, появятся указания о том, где, когда и какой вакциной прививался владелец документа. В сертификат внесут и данные о ревакцинации, информацию о медицинских противопоказаниях и о перенесённом заболевании, если таковое было.

Россиян предупредили об обратном эффекте от вакцинации при одном условии

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что вакцинация от коронавируса негативно влияет на способность организма бороться с болезнью при одном условии, передает РИА Новости. Биолог подчеркнула, что не уверена, что прививка от COVID-19 при высоком титре антител не вызывает обратный эффект. Она предположила, что при введение вакцины антитела могут быть растрачены для нейтрализации антигена. И если последний удалось убить, то клетки памяти, в свою очередь, не получили сигнал о производстве новых антител.

В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2