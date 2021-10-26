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Пока вы в маске: биолог объяснила отсутствие коллективного иммунитета к COVID

Семён Капранов
10 минут назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19

Низкие темпы вакцинации и ревакцинации в России, а также изменчивость коронавируса являются основными причинами, почему в стране до сих пор не сформирован так называемый коллективный иммунитет к COVID-19. Таким мнением поделилась профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. По ее словам, специалисты рассчитывали, что с введением в массовый оборот вакцины от COVID-19, в обществе удастся сформировать коллективный иммунитет, но темпы вакцинации оказались ниже ожидаемого. "Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации", - заявила Баранова РИА Новости.

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В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае могут отказать в QR-коде после COVID-19

Для появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники, поэтому не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг, пояснила замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова. Она заявила, что «сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз», так как «диагноз ставит врач», и чтобы появилась отметка на Госуслугах, нужно «обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», передает портал Myslo. Отмечается, что коммерческие клиники передают данные о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство передает данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.

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Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

Форму сертификата о вакцинации утвердил Минздрав России. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовй информации. Приказ вступит в силу с 8 ноября. Полученные до этого момента сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года. В сертификате о вакцинации будут отражены ФИО привитого, дата его рождения, пол, адрес места жительства и дата создания документа. В также в сертификате будет размещён QR-код, появятся указания о том, где, когда и какой вакциной прививался владелец документа. В сертификат внесут и данные о ревакцинации, информацию о медицинских противопоказаниях и о перенесённом заболевании, если таковое было.

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Россиян предупредили об обратном эффекте от вакцинации при одном условии

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что вакцинация от коронавируса негативно влияет на способность организма бороться с болезнью при одном условии, передает РИА Новости. Биолог подчеркнула, что не уверена, что прививка от COVID-19 при высоком титре антител не вызывает обратный эффект. Она предположила, что при введение вакцины антитела могут быть растрачены для нейтрализации антигена. И если последний удалось убить, то клетки памяти, в свою очередь, не получили сигнал о производстве новых антител.

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В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2

Никаких данных о том, что новый вариант штамма «дельта» COVID-19 AY.4.2 устойчив к антителам или вызывает более тяжелое течение болезни нет. Результаты первичного анализа органов здравоохранения Великобритании требуют дополнительных исследований. Об этом заявил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, пишет РИА Новости. Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) опубликовало информацию, согласно которой новый вариант AY.4.2 быстрее распространяется среди населения в сравнении с «дельтой». Хафизов поставил эти данные под сомнение. По его словам, у результатов британского исследования пока нет крепкой доказательной базы. Поэтому нельзя утверждать, что AY.4.2 устойчив против действия антител или вызывает более тяжелое течение заболевания.

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Общество,Видео,Камиль Хафизов,Анча Баранова,Джордж Мейсон,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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