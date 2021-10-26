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В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2

Елена Прошина
31 минуту назад

Никаких данных о том, что новый вариант штамма «дельта» COVID-19 AY.4.2 устойчив к антителам или вызывает более тяжелое течение болезни нет. Результаты первичного анализа органов здравоохранения Великобритании требуют дополнительных исследований. Об этом заявил Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре проанализировали отличия штамма «дельта» AY.4.2
Фото: РамблерРамблер

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) опубликовало информацию, согласно которой новый вариант AY.4.2 быстрее распространяется среди населения в сравнении с «дельтой». Хафизов поставил эти данные под сомнение.

По его словам, у результатов британского исследования пока нет крепкой доказательной базы. Поэтому нельзя утверждать, что AY.4.2 устойчив против действия антител или вызывает более тяжелое течение заболевания. Первичный анализ органов здравоохранения Великобритании не предоставляет убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между AY.4.2 и исходной «дельтой».

Как отметил Хафизов, специалисты Великобритании не скорректировали свой анализ на ключевые факторы, способные повлиять на результаты, такие как наличие прививки и возраст. Поэтому их исследование следует учитывать с осторожностью, считает он.

Наука и техника,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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