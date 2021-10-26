Утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19

Форму сертификата о вакцинации утвердил Минздрав России. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовй информации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, — сообщается в документе.

Приказ вступит в силу с 8 ноября. Полученные до этого момента сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

В сертификате о вакцинации будут отражены ФИО привитого, дата его рождения, пол, адрес места жительства и дата создания документа.

В также в сертификате будет размещён QR-код, появятся указания о том, где, когда и какой вакциной прививался владелец документа. В сертификат внесут и данные о ревакцинации, информацию о медицинских противопоказаниях и о перенесённом заболевании, если таковое было.

Документ будет создан в электронном виде не позднее чем через три дня после вакцинации, на русском и английском языках.

При этом граждане РФ смогут получить сертификат и в бумажном варианте.