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Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19

News.ruиещё 14
1 час назад

Форму сертификата о вакцинации утвердил Минздрав России. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовй информации.

Утверждена форма сертификата о вакцинации от COVID-19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, — сообщается в документе.

Приказ вступит в силу с 8 ноября. Полученные до этого момента сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

В сертификате о вакцинации будут отражены ФИО привитого, дата его рождения, пол, адрес места жительства и дата создания документа.

В также в сертификате будет размещён QR-код, появятся указания о том, где, когда и какой вакциной прививался владелец документа. В сертификат внесут и данные о ревакцинации, информацию о медицинских противопоказаниях и о перенесённом заболевании, если таковое было.

Документ будет создан в электронном виде не позднее чем через три дня после вакцинации, на русском и английском языках.

При этом граждане РФ смогут получить сертификат и в бумажном варианте.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с коронавирусом может улучшиться в России к середине декабря текущего года. По его словам, очередная волна заболеваемости COVID-19 в России в целом пойдёт на спад лишь тогда, когда «мы все приобретём иммунитет или переболеем».

Общество,COVID-19,Евгений Тимаков,Минздрав РФ,
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