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Россиян предупредили об обратном эффекте от вакцинации при одном условии

Lenta.ruиещё 4
35 минут назад

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что вакцинация от коронавируса негативно влияет на способность организма бороться с болезнью при одном условии, передает РИА Новости.

Биолог обозначила условие обратного эффекта от вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Биолог подчеркнула, что не уверена, что прививка от COVID-19 при высоком титре антител не вызывает обратный эффект.Она предположила, что при введение вакцины антитела могут быть растрачены для нейтрализации антигена. И если последний удалось убить, то клетки памяти, в свою очередь, не получили сигнал о производстве новых антител.

«Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются. <...> Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод», — предупредила специалист.

Баранова добавила, что среди переболевших показатель антител находится на более низком уровне, чем после вакцинации. Однако существуют и редки случаи с высоким уровнем антител.

«Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов пять, не больше. Но все же они попадаются», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. При желании пациентов их также будут оформлять на бумажном носителе.

Наука и техника,Анча Баранова,Джордж Мейсон,РИА Новости,
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