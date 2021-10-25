Пока вы в маске: в ВОЗ заявили о возможности победить COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Глава ВОЗ: человечество имеет все инструменты для победы над пандемией COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса. Она закончится тогда, когда «мир решит её завершить», отметил он в беседе с AFP. Гебрейесус считает, что все инструменты для победы над смертоносной инфекцией у человечества есть. «Однако мир не использовал эти инструменты хорошо», — пояснил глава ВОЗ. Он добавил, до конца 2021 года целью его организации является иммунизация минимум 40% населения каждой страны. Её можно достичь, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, станут совпадать с их действиями. Гебрейесус призвал страны, где данный процент иммунизации уже достигнут, поделиться вакцинами от коронавируса в рамках международного механизма COVAX. Также он считает, что следует приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины.

В Москве вступили в силу новые ограничения

С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе. В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Не менее 30% сотрудников должны быть переведены на дистанционную работу. Непривившиеся и не переболевшие коронавирусом жители старше 60 лет, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут соблюдать домашний режим. Кроме того, московские школы могут уйти на каникулы.

Доктор Мясников заявил о необходимости трех доз вакцины для людей из групп риска

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил о необходимости трех доз вакцины от коронавируса для людей, которые находятся в группах риска. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Врач посетовал, что ему постоянно задают типичные вопросы про вакцинацию. «Не доходит до людей аксиома, что чем ты старше и чем у тебя больше и тяжелее хроническая болезнь, тем нужнее тебе вакцина!» — отметил он, предупредив, что те, кто может не пережить коронавирус, должны быть вакцинированы раньше остальных. «В вопросах вакцинации тоже должны быть приоритеты: не просто всех подряд, а лиц группы риска в первую очередь! Да еще с пониманием того, что таким людям нужны три дозы!» — пояснил он.

Гинцбург назвал лучший срок для повторной вакцинации

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что ревакцинация от Covid-19 раньше чем через полгода не принесет никакой пользы для организма. Об этом она рассказал ТАСС. Специалист заявил, оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат - шесть месяцев. Такой срок ученый объяснил появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител. По его словам, если у человека высокий уровень антител, то повторная вакцинация несильно поднимет уровень защиты иммунитета. Гинцбург подчеркнул, что ревакцинация не принесет никакого вреда организму.

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