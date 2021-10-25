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«Пугать не хочется»: учёный рассказал о двойном заболевании COVID и гриппом

News.ru
17 минут назад

Директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева» Дмитрий Лиознов рассказал о возможности одновременного заболевания COVID-19 и гриппом. Такие случаи действительно существуют и это двойное заражение влечёт более тяжёлое течение заболевания, пишут «Известия».

«Пугать не хочется»: учёный о двойном заболевании COVID и гриппом
Фото:  Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Наиболее неблагоприятное сочетание COVID — грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще. Более тяжёлое течение заболевания вполне закономерно. В России такие случаи не описаны, в мире их также их немного, — пояснил учёный.

На сегодня во всём мире регистрируется очень небольшое количество случаев гриппозной инфекции. В России грипп сразу сошёл на нет, как только пришёл коронавирус. Не было распространения гриппа и в Южном полушарии, как это обычно происходило с апреля по июнь. Такое явление эксперт связал с большой контагиозностью коронавируса.

В среднем инфицированный коронавирусом может заразить 2,5–3,5 человека, а вирусом гриппа — 1–1,5, — рассказал вирусолог.

Также Лиознов добавил, что сейчас в России создают вакцину двойного действия, она будет одновременно защищать от двух видов указанных инфекций и выпускаться в виде назального спрея.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Инъекции будут производиться в разные части тела.

Наука и техника,Минздрав РФ,газета "Известия",
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