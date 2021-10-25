Глава ВОЗ рассказал о возможности победить коронавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса. Она закончится тогда, когда «мир решит её завершить», отметил он в беседе с AFP.

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Гебрейесус считает, что все инструменты для победы над смертоносной инфекцией у человечества есть.

Однако мир не использовал эти инструменты хорошо, — пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, до конца 2021 года целью его организации является иммунизация минимум 40% населения каждой страны. Её можно достичь, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки вакцины, станут совпадать с их действиями.

Гебрейесус призвал страны, где данный процент иммунизации уже достигнут, поделиться вакцинами от коронавируса в рамках международного механизма COVAX. Также он считает, что следует приостановить действие прав на интеллектуальную собственность на вакцины.