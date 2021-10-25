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В Москве вступили в силу ограничения из-за коронавируса

RT на русскомиещё 8
38 минут назад

С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.

В Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения
Фото: ТАССТАСС

В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

Не менее 30% сотрудников должны быть переведены на дистанционную работу.

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Непривившиеся и не переболевшие коронавирусом жители старше 60 лет, а также граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны будут соблюдать домашний режим. Кроме того, московские школы могут уйти на каникулы.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября покроют два инкубационных периода дельта-штамма коронавируса.

Также сообщалось, что в Москве во время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября в три раза увеличат число контролёров соблюдения масочного режима в транспорте.
Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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