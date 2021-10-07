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Пока вы в маске: Введение QR-кодов и «виновник» четвертой волны COVID

Елена Прошина
8 минут назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Эксперт назвал основного «виновника» четвертой волны коронавируса

EPA/ТАСС

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, как ученые готовятся к четвертой волне коронавируса и в чем причина роста заболеваемости, сообщает PRIMPRESS.

Заболеваемость COVID-19 в России растет, эксперты считают, что в стране началась четвертая волна пандемии.

Еще один регион России введет QR-коды

Система QR-кодов для посещения общественных мест начнет действовать в Курской области с 11 октября из-за осложнения ситуации с COVID-19.

Решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под руководством губернатора Романа Старовойтова.

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Врач рассказал о самой эффективной процедуре от коронавируса

Зараженных COVID-19 с каждым днем все больше, поэтому нельзя откладывать вакцинацию. Такое заявление сделал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Ученый оценил возможную эволюцию «дельта»-штамма COVID

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин оценил возможную эволюцию доминирующего «дельта»-штамма коронавируса.

По мнению ученого, штамм коронавируса «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем.

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Вирусолог предупредил о тяжелой лихорадке из Индии

Тяжелая лихорадка, вызванная вирусом Киасанурской лесной болезни и циркулирующая в Индии и Китае, опасна для других регионов. Об этом заявил глава отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Валерий Локтев.

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Общество,Роман Старовойтов,Андрей Тяжельников,Александр Бутенко,ИА Sputnik,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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