Пока вы в маске: Введение QR-кодов и «виновник» четвертой волны COVID

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Эксперт назвал основного «виновника» четвертой волны коронавируса

EPA/ТАСС

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, как ученые готовятся к четвертой волне коронавируса и в чем причина роста заболеваемости, сообщает PRIMPRESS.

Заболеваемость COVID-19 в России растет, эксперты считают, что в стране началась четвертая волна пандемии.

Еще один регион России введет QR-коды

Система QR-кодов для посещения общественных мест начнет действовать в Курской области с 11 октября из-за осложнения ситуации с COVID-19.

Решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под руководством губернатора Романа Старовойтова.

Врач рассказал о самой эффективной процедуре от коронавируса

Зараженных COVID-19 с каждым днем все больше, поэтому нельзя откладывать вакцинацию. Такое заявление сделал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Ученый оценил возможную эволюцию «дельта»-штамма COVID

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин оценил возможную эволюцию доминирующего «дельта»-штамма коронавируса.

По мнению ученого, штамм коронавируса «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем.

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