Пока вы в маске: Введение QR-кодов и «виновник» четвертой волны COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, как ученые готовятся к четвертой волне коронавируса и в чем причина роста заболеваемости, сообщает PRIMPRESS.
Заболеваемость COVID-19 в России растет, эксперты считают, что в стране началась четвертая волна пандемии.
Система QR-кодов для посещения общественных мест начнет действовать в Курской области с 11 октября из-за осложнения ситуации с COVID-19.
Решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под руководством губернатора Романа Старовойтова.
Зараженных COVID-19 с каждым днем все больше, поэтому нельзя откладывать вакцинацию. Такое заявление сделал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин оценил возможную эволюцию доминирующего «дельта»-штамма коронавируса.
По мнению ученого, штамм коронавируса «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем.
Тяжелая лихорадка, вызванная вирусом Киасанурской лесной болезни и циркулирующая в Индии и Китае, опасна для других регионов. Об этом заявил глава отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Валерий Локтев.