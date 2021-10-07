Ученый оценил возможную эволюцию «дельта»-штамма COVID

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации США, член национальных академий наук США, России, Европы Евгений Кунин оценил возможную эволюцию доминирующего «дельта»-штамма коронавируса. Его слова передает ТАСС.
По мнению ученого, штамм коронавируса «дельта» может перестать эволюционировать и развиваться в дальнейшем, поскольку он более адаптирован к сложившимся условиям. Кунин также отметил, что процесс развития штамма осложняет и массовая вакцинация.
Ранее стало известно, что международная группа исследователей, состоящая из ученых Уханьского института вирусологии и Университета Северной Каролины планировала вырастить новые вирусы путем скрещивания фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов еще до пандемии.
«Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100 процентов совпадать с каким-либо», — говорится в материале The Telegraph.