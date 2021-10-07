Еще один регион России введет QR-коды

Система QR-кодов для посещения общественных мест начнет действовать в Курской области с 11 октября из-за осложнения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

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Решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под руководством губернатора Романа Старовойтова. Планируется, что в дальнейшем данная мера поможет увеличить заполняемость театров, кинозалов, организаций общепита и иных учреждений.

Также власти региона порекомендовали главам муниципальных округов нарастить темпы вакцинации от COVID-19 и обеспечить охват прививкой не менее 80% населения. Стимулировать будут, в том числе, деньгами – районам, где уровень вакцинации населения превысил 65%, выделят дополнительное финансирование на благоустройство и ремонт дорог.

По данным регионального оперштаба, на 7 октября в Курской области зарегистрировали 237 новых случаев заболевания COVID-19, общее число лабораторно подтвержденных случаев инфекции достигло 59 217. Скончались еще четыре человека, общее число умерших теперь составляет 1487 человек.