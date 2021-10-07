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Вирусолог заявил об опасности распространения тяжелой лихорадки из Индии

Lenta.ru
19 минут назад

Тяжелая лихорадка, вызванная вирусом Киасанурской лесной болезни и циркулирующая в Индии и Китае, опасна для других регионов. Об этом заявил глава отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Валерий Локтев, передает «Интерфакс».

«Летальность приличная»: Вирусолог предупредил о тяжелой лихорадке из Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам вирусолога, риск распространения вируса, передающегося через аэрозоль, вызывает тревогу.

«Летальность у него приличная, институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка», — отметил Локтев.

Специалист отметил, что за вирусом Киасанурской лихорадки наблюдает весь мир, однако пока он распространен лишь в Индии и Китае. Локтев добавил, что его природный очаг — это обезьяны и клещи, при этом последний путь заражения, свойственный многим флавивирусам, нельзя недооценивать.

Он напомнил, что география таких вирусов меняется. К примеру, по его словам, вирус клещевого энцефалита продвинулся на север Республики Коми и дошел вплоть до тундры и Сыктывкара.

«В Европе [вирус] пересек Ла-Манш, внедрился в Великобританию, пересек Гибралтар, внедрился в Африку, клещевой энцефалит — в предгорьях Альп», — подчеркнул Локтев.

Что касается данных по заболеваемости вирусом Киасанурской лесной болезни в России, то, по словам специалиста, в стране был выявлен лишь один случай заражения. При этом лечение пациента заняло три месяца, один месяц из трех инфицированный провел в реанимации.

Ранее сообщалось, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, вызывающим заболевание дыхательных путей. По словам специалиста из США Рабиа Ага, первые случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

Общество,Интерфакс,
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