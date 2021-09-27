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Игрушка-мем: непростая судьба акулы Blahaj из Икеи

Александр Котлеткин
41 минуту назад

IKEA оставит в продаже в России ставшую знаменитой мягкую игрушку – акулу Blahaj. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале. Синяя акула Blahaj стала звездой интернета еще несколько лет назад. Пользователи публиковали у себя на страницах в социальных сетях забавные снимки о приключениях плюшевой игрушки. Оказалось, что акула Blahaj любит путешествовать, играет в компьютерные игры, читает книги и устраивает вечеринки. Самые лучшие мемы со знаменитой акулой в галерее от «Рамблера».

IKEA оставит в продаже в России ставшую знаменитой мягкую игрушку – акулу Blahaj.
1/14 IKEA оставит в продаже в России ставшую знаменитой мягкую игрушку – акулу Blahaj.
Фото: Соцсети
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Синяя акула Blahaj стала звездой интернета еще несколько лет назад.
2/14 Синяя акула Blahaj стала звездой интернета еще несколько лет назад.
Фото: Соцсети
Пользователи публиковали у себя на страницах в социальных сетях забавные снимки о приключениях плюшевой игрушки.
3/14 Пользователи публиковали у себя на страницах в социальных сетях забавные снимки о приключениях плюшевой игрушки.
Фото: Соцсети
Оказалось, что акула Blahaj любит путешествовать, играет в компьютерные игры, читает книги и устраивает вечеринки.
4/14 Оказалось, что акула Blahaj любит путешествовать, играет в компьютерные игры, читает книги и устраивает вечеринки.
Фото: Соцсети
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Ранее покупатели из Великобритании отметили, что игрушка исчезла из интернет-магазина IKEA и обратились через Twitter с вопросом, когда она появится в продаже снова.
5/14 Ранее покупатели из Великобритании отметили, что игрушка исчезла из интернет-магазина IKEA и обратились через Twitter с вопросом, когда она появится в продаже снова.
Фото: Соцсети
В службе поддержки компании заявили, что акулы сейчас нет в наличии на складах, а с апреля 2022 года её вовсе снимут с производства.
6/14 В службе поддержки компании заявили, что акулы сейчас нет в наличии на складах, а с апреля 2022 года её вовсе снимут с производства.
Фото: Соцсети
Акула Blahaj не скрывает своей слабости к алкогольным напиткам.
7/14 Акула Blahaj не скрывает своей слабости к алкогольным напиткам.
Фото: Соцсети
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Тяга к путешествиям этого существа сильнее любых предрассудков.
8/14 Тяга к путешествиям этого существа сильнее любых предрассудков.
Фото: Соцсети
Акула Blahaj тяжело переживала эпоху карантина и удаленной работы.
9/14 Акула Blahaj тяжело переживала эпоху карантина и удаленной работы.
Фото: Соцсети
Акула-мем стала отражением современной жизни.
10/14 Акула-мем стала отражением современной жизни.
Фото: Соцсети
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Акула Blahaj любит тусовки.
11/14 Акула Blahaj любит тусовки.
Фото: Соцсети
А еще она любит играть в компьютерные игры.
12/14 А еще она любит играть в компьютерные игры.
Фото: Соцсети
Интересно, а у акул бывает похмелье?
13/14 Интересно, а у акул бывает похмелье?
Фото: Соцсети
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Акула Blahaj любит читать и даже носит очки.
14/14 Акула Blahaj любит читать и даже носит очки.
Фото: Соцсети

Ранее покупатели из Великобритании отметили, что игрушка исчезла из интернет-магазина IKEA и обратились через Twitter с вопросом, когда она появится в продаже снова. В службе поддержки компании заявили, что акулы сейчас нет в наличии на складах, а с апреля 2022 года её вовсе снимут с производства.

Общество,Фото,Ikea,
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