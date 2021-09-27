IKEA оставит в продаже в России ставшую знаменитой мягкую игрушку – акулу Blahaj. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале. Синяя акула Blahaj стала звездой интернета еще несколько лет назад. Пользователи публиковали у себя на страницах в социальных сетях забавные снимки о приключениях плюшевой игрушки. Оказалось, что акула Blahaj любит путешествовать, играет в компьютерные игры, читает книги и устраивает вечеринки. Самые лучшие мемы со знаменитой акулой в галерее от «Рамблера».

В службе поддержки компании заявили, что акулы сейчас нет в наличии на складах, а с апреля 2022 года её вовсе снимут с производства.

Ранее покупатели из Великобритании отметили, что игрушка исчезла из интернет-магазина IKEA и обратились через Twitter с вопросом, когда она появится в продаже снова.

Ранее покупатели из Великобритании отметили, что игрушка исчезла из интернет-магазина IKEA и обратились через Twitter с вопросом, когда она появится в продаже снова. В службе поддержки компании заявили, что акулы сейчас нет в наличии на складах, а с апреля 2022 года её вовсе снимут с производства.