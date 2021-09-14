Умер герой чеченской войны генерал Казанцев

Генерал армии Виктор Казанцев считался одним из главных военачальников периода второй чеченской войны. В конце 1999 года президент Борис Ельцин присвоил ему звание Героя России за антитеррористическую операцию в Дагестане и Чечне.

После окончания войны на Северном Кавказе он был полпредом президента в Южном федеральном округе, прослыл популяризатором спорта – Казанцев был мастером спорта по самбо и греко-римской борьбе.