Умер герой чеченской войны генерал Казанцев

Генерал армии
Виктор Казанцев считался одним из главных военачальников периода второй чеченской войны. В конце 1999 года президент Борис Ельцин присвоил ему звание Героя России за антитеррористическую операцию в Дагестане и Чечне. 1/12 Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенант Виктор Казанцев во время посещения с проверкой 429-го мотострелкового полка имени Кубанского казачества в Моздоке, 1997 год
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2/12 Виктор Казанцев беседует с с раненным в Чечне бойцом после вручения ему награды, 2000 год 3/12 Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Иванов, полномочный представитель президента РФ в Южном Федеральном округе Виктор Казанцев, Президент РФ Владимир Путин и глава администрации Чеченской Республики Ахмад Кадыров (слева направо), 2000 год 4/12 Министр МЧС Сергей Шойгу во время прибытия на аэродром в Моздоке. Слева - командующий объединенной группировкой федеральных войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев, 1999 год
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5/12 Владимир Путин и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Виктор Казанцев (слева) во время осмотра выставки, на которой представлена продукция предприятий округа, Ростов-на-Дону, 2000 год 6/12 Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Виктор Казанцев, 2000 год 7/12 Полномочные представители Президента РФ в Центральном, Северо-западном и Южном федеральных округах Георгий Полтавченко, Валентина Матвиенко и Виктор Казанцев (слева направо) на торжестве, посвященном Дню России в Москве, 2003 год
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8/12 Виктор Казанцев вручает подарки воспитанникам детского дома № 2 в Ростове-на-Дону, 1998 год 9/12 Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Виктор Казанцев во время встречи с личным составом одной из воинских частей Северо-Кавказского военного округа (СКВО), 2002 год 10/12 Виктор Казанцев вручает награду старшему лейтенанту милиции УВД Белгородской области Василию Меринкову в Волгоградском гарнизонном госпитале, 2000 год
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11/12 Полномочный представитель президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Виктор Казанцев во время посещения дома-интерната для ветеранов труда и инвалидов, Астрахань, 2000 год 12/12 Генерал армии, Герой России Виктор Казанцев
После окончания войны на Северном Кавказе он был полпредом президента в Южном федеральном округе, прослыл популяризатором спорта – Казанцев был мастером спорта по самбо и греко-римской борьбе.
Он умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни в краснодарском госпитале. Прощание с генералом состоится 16 сентября.