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Пока вы в маске: Инфекционист усомнился в пользе ревакцинации от коронавируса

Елена Прошина
1 час назад

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии короновируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Польза ревакцинации от COVID оказалась под вопросом

Специалисты пока не обладают достаточным количеством данных о коронавирусе, чтобы с уверенностью утверждать о необходимости ревакцинации от смертоносной инфекции. Об этом заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте.

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В США решили возложить на Китай ответственность за COVID-19

Республиканцы из Палаты представителей США провели расследование возникновения коронавируса и пришли к выводу, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его «утечка». Как сообщает издание Hill со ссылкой на заключение конгрессменов, отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств.

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Эпидемиолог раскрыл, кто невосприимчив к коронавирусу

Российские ученые обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2. Об этом рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. По его словам, повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров.

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Главный инфекционист США: Ситуация с COVID-19 будет ухудшаться

По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, много людей уже вакцинировано. "Этого недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой", - сказал Фаучи в эфире ABC News.

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ВОЗ: человечество не будет достаточно вакцинировано до 2023 года и даже позже

Согласно данным ВОЗ, огромный дисбаланс иммунизации в мире — чрезмерное количество доз в богатых странах и нехватка в бедных означает, что необходимо будет подождать до 2023 года, если не дольше, чтобы человечество было вакцинировано в достаточном количестве для коллективного иммунитета, сообщает La Vanguardia.

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