Инфекционист усомнился в пользе ревакцинации от COVID

И поэтому сейчас мы говорим, если вы переболели, о необходимости вакцинации одной дозой спустя шесть месяцев. Но иногда, если первая доза была перенесена нормально, предлагается и вторая доза, даже если вы переболели. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью, — заключил эксперт.