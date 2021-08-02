Кто оказался невосприимчив к коронавирусу

Российские ученые обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2. Об этом рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
«Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — передают его слова «Известия». Тотолян отметил, что препараты интерферона альфа показаны для профилактики после контакта с инфицированным, а также для раннего лечения COVID-19 в течение первых двух-трех суток.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в Москве распространился новый штамм COVID. По его словам, дельта-штамм вируса обнаруживают в 90% случаев. Глава Центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России 95% новых заболевших заражаются вариантом дельта, передает Царьград.