Кто оказался невосприимчив к коронавирусу

«Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — передают его слова «Известия». Тотолян отметил, что препараты интерферона альфа показаны для профилактики после контакта с инфицированным, а также для раннего лечения COVID-19 в течение первых двух-трех суток.