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Эпидемиолог раскрыл, кто невосприимчив к коронавирусу

Ura.Ruиещё 1
39 минут назад

Российские ученые обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2. Об этом рассказал академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Кто оказался невосприимчив к коронавирусу
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров», — передают его слова «Известия». Тотолян отметил, что препараты интерферона альфа показаны для профилактики после контакта с инфицированным, а также для раннего лечения COVID-19 в течение первых двух-трех суток.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в Москве распространился новый штамм COVID. По его словам, дельта-штамм вируса обнаруживают в 90% случаев. Глава Центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России 95% новых заболевших заражаются вариантом дельта, передает Царьград.

Наука и техника,Денис Проценко,Арег Тотолян,РАН,газета "Известия",
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