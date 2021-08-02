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ВОЗ: человечество не будет достаточно вакцинировано до 2023 года и даже позже

BFM.RUиещё 3
50 минут назад

Согласно данным ВОЗ, огромный дисбаланс иммунизации в мире — чрезмерное количество доз в богатых странах и нехватка в бедных означает, что необходимо будет подождать до 2023 года, если не дольше, чтобы человечество было вакцинировано в достаточном количестве для коллективного иммунитета, сообщает La Vanguardia.

ВОЗ: человечество не будет достаточно вакцинировано до 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время любой кампании вакцинации наступает время, когда задача больше не сводится только к производству компонентов и их инъекциям: необходимо также убедить население в преимуществах такого подхода. Пока не удалось отправить достаточное количество компонентов в Африку, Азию и Южную Америку, и не удается убедить всех граждан пройти вакцинацию. Эта двойная неудача почти наверняка приведет к невозможности достижения коллективного иммунитета. Таким образом, Covid станет эндемическим заболеванием. Битва с коронавирусом вот-вот будет проиграна, что, несомненно, потребует от нас научиться жить с ним.

В либеральных демократиях люди очень подозрительно относятся к своим лидерам, институтам и науке. В США 19% граждан отказываются от вакцинации. В Германии и Франции этот показатель составляет 15%. Если этим скептически настроенным людям не сделают прививку, 90% населения никогда не получат вакцину, что является порогом, который необходимо достичь, чтобы искоренить Sars-CoV-2 с помощью коллективного иммунитета.

В мире,ВОЗ,
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