В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
подписал постановление, которое вводит масштабные ограничения для бизнеса и населения из-за высокой заболеваемости коронавирусом. В том числе в регионе начал действовать полный запрет на массовые мероприятия и работу ночных клубов, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Минздрава
.
Врач раскрыл особенности ревакцинации от коронавируса
Параллельно с масштабной вакцинацией от коронавирусной инфекции в России началась ревакцинация тех, кто привился более полугода назад. Решение о старте этой кампании приняли специалисты из-за отсутствия четкого понимания, насколько хорошо эти люди защищены от новых штаммов вируса, разъяснил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.
Попова назвала самый распространённый в РФ штамм коронавируса
Около 66% всех штаммов коронавируса. выявленных в России в июне и начале июля, являются штаммом «дельта». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
. Остальная часть выявленных штаммов, по ее словам, это штамм «альфа» и классический.
В обсерваторах на Кубе находится 21 россиянин
Сейчас в гостиницах-обсерваторах на кубинских курортах Варадеро и Кайо-Коко находится 21 российский турист. И только у одного есть симптомы COVID-19. Мужчину направили в одну из больниц Гаваны. Врачи сообщают о положительной динамике - пациент идет на поправку.
Чили планирует закупить "Спутник V"
Власти Чили планируют закупить российский препарат "Спутник V" для того, чтобы иметь возможность обеспечить третьей дозой вакцины граждан страны, следует из заявления президента Себастьяна Пиньеры
. По его словам, уже более 11 миллионов граждан получили две дозы вакцины, более 13 миллионов получили первую дозу.