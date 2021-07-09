В Забайкалье ввели масштабные ограничения из-за коронавируса

Врач раскрыл особенности ревакцинации от коронавируса

Параллельно с масштабной вакцинацией от коронавирусной инфекции в России началась ревакцинация тех, кто привился более полугода назад. Решение о старте этой кампании приняли специалисты из-за отсутствия четкого понимания, насколько хорошо эти люди защищены от новых штаммов вируса, разъяснил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.