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Попова назвала самый распространённый в РФ штамм коронавируса

News.ruиещё 4
1 час назад
Около 66% всех штаммов коронавируса. выявленных в России в июне и начале июля, являются штаммом «дельта». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала самый распространённый в РФ штамм COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм «дельта», — сказала она.
Остальная часть выявленных штаммов, по словам руководителя Роспотребнадзора, это штамм «альфа» и классический. Также найдено некоторое количество британского штамма, а также штаммы, не имеющие чёткой классификации.
В настоящее время в мире активное распространение получает вариант коронавируса «дельта». Он отличается от классического рядом мутаций в спайковом белке.
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Россия,
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