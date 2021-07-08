Попова назвала самый распространённый в РФ штамм COVID

Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм «дельта», — сказала она.
Остальная часть выявленных штаммов, по словам руководителя Роспотребнадзора, это штамм «альфа» и классический. Также найдено некоторое количество британского штамма, а также штаммы, не имеющие чёткой классификации.
В настоящее время в мире активное распространение получает вариант коронавируса «дельта». Он отличается от классического рядом мутаций в спайковом белке.