Власти Чили захотели купить "Спутник V"

"Мы хотим проинформировать граждан, что благодаря переговорам и соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и "Спутник V" мы располагаем гарантированным объемом вакцин, необходимым для возможного введения третьей дозы", - сказал он. Заявление президента транслировалось в Twitter.
"Что это означает? Что более 73% взрослых граждан уже завершили процесс вакцинации. Две недели назад мы начали вакцинацию подростков в возрасте 12-17 лет, и когда придет время – вакцинируем также и детей в возрасте от трех до 11 лет", - сказал он.