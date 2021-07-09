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Врач раскрыл особенности ревакцинации от коронавируса

РИА Новостииещё 2
1 час назад
Чем вызвана необходимость повторной вакцинации от COVID-19, когда и как ее лучше делать, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.
Врач раскрыл особенности ревакцинации от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Параллельно с масштабной вакцинацией от коронавирусной инфекции в России началась ревакцинация тех, кто привился более полугода назад. Решение о старте этой кампании приняли специалисты из-за отсутствия четкого понимания, насколько хорошо эти люди защищены от новых штаммов вируса, разъяснил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.
"Коронавирусная инфекция еще бунтует, она еще сохраняет свое действие. Никто не знает, как человек, который имеет антитела, защищен от этой инфекции. Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины", – сказал Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
Отличие ревакцинации от первичной вакцинации в том, что врач может нивелировать все неприятные последствия от прививки на основе прошлого опыта человека.
"Как человек перенес первую вакцинацию, он должен рассказать врачу, который будет делать ревакцинацию. С учетом этого врач будет давать специальные рекомендации. Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации", – заключил Михаил Костинов.
Общество,Радио,ИА Sputnik,Россия,
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