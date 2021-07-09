Врач раскрыл особенности ревакцинации от COVID

"Коронавирусная инфекция еще бунтует, она еще сохраняет свое действие. Никто не знает, как человек, который имеет антитела, защищен от этой инфекции. Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины", – сказал Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
"Как человек перенес первую вакцинацию, он должен рассказать врачу, который будет делать ревакцинацию. С учетом этого врач будет давать специальные рекомендации. Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации", – заключил Михаил Костинов.