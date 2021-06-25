Пока вы в маске: Россияне смогут обжаловать отстранение от работы из-за прививки

В России обнаружили более 16 тыс мутаций коронавируса

Бороться с таким количеством разновидностей вируса поможет только массовая вакцинация населения, отметил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов

Россияне смогут обжаловать в суде отстранение от работы из-за прививки

Переболевшим коронавирусом предоставят QR-коды к июлю

Минцифры рассчитывает обеспечить QR-кодами порядка 9 млн переболевших коронавирусом граждан к 30 июня. Министерство предоставит техническую платформу для всех регионов, вводящих систему QR-кодов.

В Петербурге вслед за «КовиВаком» закончилась «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» имеются лишь остатки. Поэтому до поступления новых партий в журналах отложенной записи формируются списки желающих привиться ими», — сообщили в городском оперативном штабе.