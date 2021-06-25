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Пока вы в маске: Россияне смогут обжаловать отстранение от работы из-за прививки

Елена Прошина
1 час назад

В России обнаружили более 16 тыс мутаций коронавируса

Бороться с таким количеством разновидностей вируса поможет только массовая вакцинация населения, отметил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов

Россияне смогут обжаловать в суде отстранение от работы из-за прививки

Отстранение непривившегося сотрудника от работы является законной мерой. Однако это решение работодателя можно обжаловать в судебном порядке, рассказал замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Переболевшим коронавирусом предоставят QR-коды к июлю

Минцифры рассчитывает обеспечить QR-кодами порядка 9 млн переболевших коронавирусом граждан к 30 июня. Министерство предоставит техническую платформу для всех регионов, вводящих систему QR-кодов.

В Петербурге вслед за «КовиВаком» закончилась «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» имеются лишь остатки. Поэтому до поступления новых партий в журналах отложенной записи формируются списки желающих привиться ими», — сообщили в городском оперативном штабе.

Басилашвили назвал изменниками отказавшихся от вакцинации россиян

Советский и российский актёр не поддержал коллегу — Егора Бероева, сравнившего ограничительные меры в Москве с преследованиями евреев во время Второй мировой войны.
Общество,Видео,Александр Шершуков,Егор Бероев,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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