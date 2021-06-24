Переболевшим коронавирусом предоставят QR-коды к июлю

Качанов подчеркнул, что министерство предоставит техническую платформу для всех регионов, вводящих систему QR-кодов. В частности, он назвал механизм передачи данных о проведенном вакцинировании или о перенесенной болезни, мобильное приложение "Госуслуги", а также приложение "Сканировщик", которое позволит подтверждать достоверность требуемого документа. "На самом деле, все механизмы для этого готовы, технологически полностью эта платформа есть", - отметил он.