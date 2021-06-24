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Минцифры рассчитывает обеспечить QR-кодами переболевших коронавирусом к 30 июня

ТАССиещё 7
1 час назад
Минцифры рассчитывает обеспечить QR-кодами порядка 9 млн переболевших коронавирусом граждан к 30 июня. Об этом заявил в четверг замглавы министерства Олег Качанов в эфире телеканала "Россия-24".
Переболевшим коронавирусом предоставят QR-коды к июлю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ. <...> Мы сейчас с ними настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел. По нашим планам, 30 числа, возможно мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около 9 млн записей таких есть, мы их получим. Мы их, соответственно, сметчим (сопоставим) с учетными записями портала Госуслуг, и для тех, кого мы найдем, мы будем показывать еще и сертификат переболевшего, QR-код переболевшего", - сказал он.
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Качанов подчеркнул, что министерство предоставит техническую платформу для всех регионов, вводящих систему QR-кодов. В частности, он назвал механизм передачи данных о проведенном вакцинировании или о перенесенной болезни, мобильное приложение "Госуслуги", а также приложение "Сканировщик", которое позволит подтверждать достоверность требуемого документа. "На самом деле, все механизмы для этого готовы, технологически полностью эта платформа есть", - отметил он.
Замминистра уточнил, что Минцифры совместно с Минздравом обдумывают возможность сокращения сроков рассмотрения жалоб, поступающих от граждан на портал госуслуг.
"Мы в целом получаем достаточно большое количество жалоб по теме вакцинации. Они на разные тематики, то есть кто-то жалуется на то, что не могут записаться на вакцинацию. Кто-то жалуется на то, что при записи на вакцинацию не может получить непосредственно саму процедуру на месте. И, конечно, значительная часть людей жалуется именно на неполучение сертификатов. <...> Есть возможность прямо на портале госуслуг отправить эту жалобу, она будет рассмотрена, у нее есть регламентные сроки <...> - не более семи дней", - добавил Качанов.
Общество,Минздрав РФ,
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