Сославшись на комментарии юристов, он пояснил, что отстранение работников, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса, законно, поскольку основывается на постановлении санитарного врача. Документ устанавливает определённые условия присутствия сотрудников на рабочем месте. Те, кто их не выполняет, отстраняются от работы, и зарплата им за этот период не выплачивается.
16 июня в Москве была объявлена обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг, торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Примеру столицы последовали некоторые российские регионы.