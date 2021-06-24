Сославшись на комментарии юристов, он пояснил, что отстранение работников, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса, законно, поскольку основывается на постановлении санитарного врача. Документ устанавливает определённые условия присутствия сотрудников на рабочем месте. Те, кто их не выполняет, отстраняются от работы, и зарплата им за этот период не выплачивается.