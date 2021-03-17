17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека". Об Этом сообщает РИА Новости.

Централизованно голосование удалось провести только в девяти из 15 союзных республиках: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР и Казахской ССР. В Латвии, Эстонии и Молдавии, несмотря на отказ местных властей поддержать референдум, люди голосовали на заводах и в воинских частях.

В референдуме о дальнейшей судьбе СССР приняли участие свыше 148,5 млн советских граждан. Из них 113,5 млн выступили за сохранение Советского Союза.

Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года.

18 августа, за два дня до встречи руководителей Союзных республик, группа советских руководителей во главе с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым попытались устроить госпереворот. Михаил Горбачев был изолирован в Форосе в Крыму. 19 августа в столицу Советского Союза были введены войска. В Москве и Ленинграде начались митинги против «путчистов». 21 августа большинство воинских частей отказались выполнять приказы ГКЧП. На следующий день Михаил Горбачёв вернулся в Москву, но подписание нового Союзного договора было сорвано. Президент СССР окончательно потерял способность влиять на политические процессы внутри страны.

8 декабря 1991 года СССР прекратил существование.