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Москва

Раскрыт секрет победы Ельцина в 1996 году 

Александр Котлеткин 20 минут назад
Политтехнолог Глеб Павловский рассказал в интервью "Ленте.ру" о судьбоносных для страны выборах президента России в 1996 году. По словам Павловского, если бы не олигархи, Ельцин продул бы с разгромным счетом.
Весной 1996 года рейтинг первого президента России составлял около 3—6%. Опросы ВЦИОМ показывали, что Ельцин может одержать победу, если привлечь молодёжь на избирательные участки.
Президентская компания проходила под лозунгами: "Голосуй, а то проиграешь!", "Не дай Бог!", "Купи еды в последний раз!"
16 июня состоялся первый тур, в ходе которого Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, его оппонент от Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов 32,03%.
В период между первым и вторым турами голосования Ельцин лично участвовал в выездных шоу-выступлениях.
10 июня 1996 года на концерте в Ростове-на-Дону во время выступления коллектива Евгения Осина, он поднялся на сцену и станцевал вместе с музыкантами. Фотография с этого события, снятая фотографом агентства "Ассошиэйтед пресс", получила Пулитцеровскую премию.
Во втором туре Борис Ельцин, начавший кампанию почти с нулевыми шансами на второй срок, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Геннадия Зюганова.
"Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего", — рассказал Павловский Lente.ru.
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Комментарии 2
Общество , Фото , Геннадий Зюганов , Глеб Павловский , Борис Ельцин , Борис Березовский , Евгений Осин , КПРФ , ВЦИОМ , Associated Press , Lenta.ru
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