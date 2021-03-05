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Политтехнолог Глеб Павловский рассказал в интервью "Ленте.ру" о судьбоносных для страны выборах президента России в 1996 году. По словам Павловского, если бы не олигархи, Ельцин продул бы с разгромным счетом.

Весной 1996 года рейтинг первого президента России составлял около 3—6%. Опросы ВЦИОМ показывали, что Ельцин может одержать победу, если привлечь молодёжь на избирательные участки.

Президентская компания проходила под лозунгами: "Голосуй, а то проиграешь!", "Не дай Бог!", "Купи еды в последний раз!"

В период между первым и вторым турами голосования Ельцин лично участвовал в выездных шоу-выступлениях.

10 июня 1996 года на концерте в Ростове-на-Дону во время выступления коллектива Евгения Осина , он поднялся на сцену и станцевал вместе с музыкантами. Фотография с этого события, снятая фотографом агентства "Ассошиэйтед пресс", получила Пулитцеровскую премию.

Во втором туре Борис Ельцин, начавший кампанию почти с нулевыми шансами на второй срок, победил с 53,82% голосов против 40,31% у Геннадия Зюганова.