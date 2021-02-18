Названа причина смерти Андрея Мягкова 

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В возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков , пишет РИА Новости.

По информации Telegram-канал Mash, актер умер от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена без сознания. Мягков скончался до приезда врачей.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х он учился в Школе-студии МХАТ. После окончания учебы работал в театре «Современник».

Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

За свой вклад в киноискусство получил звание народного артиста РСФСР. В 2019 году ему присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.