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Названа причина смерти Андрея Мягкова 

Александр Котлеткин 1 час назад
В возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков, пишет РИА Новости.
По информации Telegram-канал Mash, актер умер от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена без сознания. Мягков скончался до приезда врачей.
Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х он учился в Школе-студии МХАТ. После окончания учебы работал в театре «Современник».
Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
За свой вклад в киноискусство получил звание народного артиста РСФСР. В 2019 году ему присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
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Общество , Фото , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов , РИА Новости
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