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Москва

Пока вы в маске: иммунолог объяснил осложнения на слух и зрение после COVID 

Елена Прошина 1 час назад

Российская вакцина вызвала удивление на Западе

Запад, который Россия долгое время не могла удивить в техническом плане, по достоинству оценил создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», написал в статье для издания Welt журналист Жак Шустер. По его словам, препарат уже доказал свою эффективность.
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Медик назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от нового заражения

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, какие последствия коронавируса люди принимают за новую болезнь.
В большинстве случаев после болезни симптомов не наблюдается, однако некоторые все же могут сохраниться.
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Италия поторопит ЕС с принятием российской вакцины от COVID-19

Италия обратилась к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) с просьбой ускорить научную оценку российской вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Мы не должны опасаться вакцин из разных стран, важно, чтобы они получили одобрение EMA», — сказал Сперанца.

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В России специально вывели новый штамм коронавируса

Российские ученые создали образцовый штамм коронавируса, который поможет в борьбе с инфекцией. Новый вирус уже утвержден специалистами Росстандарта.
В ведомстве подчеркнули, что эталонный штамм позволит эффективнее диагностировать заражение коронавирусом, приведя «все тест-системы к одному знаменателю», а также успешнее проводить лечение и выявлять ранее неизвестные мутации инфекции.
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Иммунолог объяснил осложнения коронавируса на слух и зрение

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему коронавирус влияет на слух и зрение.
По словам эксперта, коронавирус поражает наиболее уязвимые органы, в том числе мозг. Поэтому осложнения после перенесенной болезни могут сказаться на слухе и зрении.
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Общество , Видео , Сергей Вознесенский , Владислав Жемчугов , ЕС , РУДН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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