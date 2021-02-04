Пока вы в маске: иммунолог объяснил осложнения на слух и зрение после COVID 

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Запад, который Россия долгое время не могла удивить в техническом плане, по достоинству оценил создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», написал в статье для издания Welt журналист Жак Шустер. По его словам, препарат уже доказал свою эффективность.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, какие последствия коронавируса люди принимают за новую болезнь.

В большинстве случаев после болезни симптомов не наблюдается, однако некоторые все же могут сохраниться.

Италия обратилась к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) с просьбой ускорить научную оценку российской вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

«Мы не должны опасаться вакцин из разных стран, важно, чтобы они получили одобрение EMA», — сказал Сперанца.

Российские ученые создали образцовый штамм коронавируса, который поможет в борьбе с инфекцией. Новый вирус уже утвержден специалистами Росстандарта.

В ведомстве подчеркнули, что эталонный штамм позволит эффективнее диагностировать заражение коронавирусом, приведя «все тест-системы к одному знаменателю», а также успешнее проводить лечение и выявлять ранее неизвестные мутации инфекции.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, почему коронавирус влияет на слух и зрение.

По словам эксперта, коронавирус поражает наиболее уязвимые органы, в том числе мозг. Поэтому осложнения после перенесенной болезни могут сказаться на слухе и зрении.